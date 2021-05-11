"Рубин" выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в казанской гимназии

"Рубин" отреагировал на трагедию, произошедшую сегодня утром в Казани.

В гимназии №175 неизвестные устроили стрельбу. По некоторым данным, в учебном заведении также прогремел взрыв. В результате инцидента погибли 7 детей и учительница, ещё 20 человек ранены. Позднее выяснилось, что виновником происшествия стал 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.

"Выражаем соболезнования родным и близким погибших детей и взрослых при стрельбе в казанской гимназии №175. В этот трагический день мы скорбим вместе с вами. Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления", - говорится в публикации "Рубина" в твиттере.

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