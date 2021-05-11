"Рубин" выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в казанской гимназии
"Рубин" отреагировал на трагедию, произошедшую сегодня утром в Казани.
В гимназии №175 неизвестные устроили стрельбу. По некоторым данным, в учебном заведении также прогремел взрыв. В результате инцидента погибли 7 детей и учительница, ещё 20 человек ранены. Позднее выяснилось, что виновником происшествия стал 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.
"Выражаем соболезнования родным и близким погибших детей и взрослых при стрельбе в казанской гимназии №175. В этот трагический день мы скорбим вместе с вами. Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления", - говорится в публикации "Рубина" в твиттере.
Не пропустите: "Рубин" подарил Слуцкому миллион рублей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Лента новостей
-
Мартинес хочет продлить контракт с "Интером"
-
Верратти и Курзава выбыли до конца сезона
-
Стал известен новый тренер "Кельна"
-
Буффон уходит из "Ювентуса"
-
У "Реала" еще одна травма
-
Маркиньос прокомментировал ничью с "Ренном"
-
"Спартак" разорвал контракт с Гулиевым
-
Йерро может получить должность в "Вальядолиде"
-
Менди выбыл до конца сезона
-
1
Появилось видео нападения на директора "Спартака" Фетисова
-
Матчи финала Кубка России и 30-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания из-за трагедии в Казани
-
1
Опубликована расширенная заявка сборной России на Евро-2020
-
Кержаков - лучший тренер ФНЛ в апреле по версии лиги
-
Федун прокомментировал избиение Фетисова
-
"Милан" презентовал новую домашнюю форму
-
Жиго порассуждал о своём будущем в "Спартаке"
-
Мбаппе включён в предварительную заявку сборной Франции на Олимпиаду
-
"Рубин" выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в казанской гимназии
-
1
"Барселона" может вернуть Пьянича в "Ювентус" в обмен на другого хавбека
-
Врачи запрещают полиции опрашивать избитого директора "Спартака" Фетисова