"Рубин" вырвал ничью в матче с "Ахматом"

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"Рубин" вырвал ничью в матче с "Ахматом"

В рамках 18-го тура РПЛ "Рубин" сыграл вничью с "Ахматом".

На данный момент "Рубин" идет на 14-м месте, а "Ахмат" - на 12-м.

"Ахмат" - "Рубин" 1:1

Голы: Глушаков, 31 - 1:0, Кварацхелия, 90 - 1:1

"Ахмат": Городов, Гиголаев, Семенов, Анхель, Иванов, Роши, Харин (Садулаев, 81), Глушаков (Швец, 90), Исмаэл, Гащенков, Понсе.

"Рубин": Дюпин, Плиев, Поярков, Уремович, Данченко, Подберезкин, Коновалов, Могилевец (Кварацхелия, 73), Давиташвили, Зуев (Кьяртанссон, 73), Марков.  

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