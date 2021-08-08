"Рубин" вырвал победу у "Ахмата" играя в большинстве

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"Рубин" вырвал победу у "Ахмата" играя в большинствеФото: инстаграм "Рубина"/Автор неизвестен

Казанский "Рубин" вырвал победу в матче третьего тура российской премьер-лиги против "Ахмата".

"Рубин" - "Ахмат" - 2:1

Голы: Уткин, 30 - 0:1, Хакшабанович, 58 - 1:1, Абильгор, 86 - 2:1.

"Рубин" – Дюпин, Зотов (Игнатьев, 46), Бегич, Уремович, Самошников, Евтич (Мусаев, 88), Хван Ин Бом (Костюков, 67), Абильгор, Хакшабанович, Кварацхелия, Деспотович (Игнатьев, 15; Бакаев, 87).

"Ахмат" – Шелия, Пуцко, Нижич, Лысцов, Богосовац, Быстров (Карапузов, 68), Харин (Янку, 67), Бериша (Коновалов, 58), Тимофеев, Уткин (Мелихов, 57), Конате (Архипов, 46).

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