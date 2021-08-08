"Рубин" вырвал победу у "Ахмата" играя в большинстве
Фото: инстаграм "Рубина"/Автор неизвестен
Казанский "Рубин" вырвал победу в матче третьего тура российской премьер-лиги против "Ахмата".
"Рубин" - "Ахмат" - 2:1
Голы: Уткин, 30 - 0:1, Хакшабанович, 58 - 1:1, Абильгор, 86 - 2:1.
"Рубин" – Дюпин, Зотов (Игнатьев, 46), Бегич, Уремович, Самошников, Евтич (Мусаев, 88), Хван Ин Бом (Костюков, 67), Абильгор, Хакшабанович, Кварацхелия, Деспотович (Игнатьев, 15; Бакаев, 87).
"Ахмат" – Шелия, Пуцко, Нижич, Лысцов, Богосовац, Быстров (Карапузов, 68), Харин (Янку, 67), Бериша (Коновалов, 58), Тимофеев, Уткин (Мелихов, 57), Конате (Архипов, 46).
Также не пропустите: "Динамо" вырвало победу у ЦСКА в центральном матче 3-го тура РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Захярян прокомментировал победу над ЦСКА в дерби
-
Шварц прокомментировал победу над ЦСКА
-
"Рубин" вырвал победу у "Ахмата" играя в большинстве
-
"Динамо" вырвало победу у ЦСКА в центральном матче 3-го тура РПЛ
-
"Атлетик Бильбао" сыграл вничью с "Ливерпулем" на Энфилде
-
"Реал" сыграл вничью с "Миланом" в товарищеском матче
-
Семин прокомментировал ничью с "Химками"
-
1
Партнеры "Барселоны" пытаются заблокировать переход игрока в ПСЖ
-
Агент Лаутаро Мартинеса успокоил фанатов "Интера"
-
Президент "Барселоны" Лапорта попрощался с Месси
-
11
Месси попрощался с "Барселоной"
-
Официально: Коваленко перешел в "Специю"
-
"Ростов" сыграл вничью с "Химками" в первом матче Семина
-
Источник: Ребров не возглавит украинскую сборную
-
"Тоттенхэм" сделал предложение "Интеру" по Лаутаро Мартинесу
-
Оливер Кан озвучил цель "Баварии" на новый сезон
-
1
Агуэро и Лангле пропустят начало сезона для "Барселоны"
-
Зарема прокомментировал удаление своего телеграм-канала
-
Тони Кроос: "Меня не удивит переход Мбаппе в "Реал" в этом месяце"
-
Болельщики "Валенсии" хотят видеть грузинского вратаря основным в своей команде