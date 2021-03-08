"Рубин" вырвал победу в матче с "Зенитом". Дзюба не забил пенальти на 99-й минуте

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги казанский "Рубин" на своем поле обыграл петербургский "Зенит" по счетом 2:1.

Победу казанцам принесли голы Джордже Деспотовича и Дениса Макарова. В составе гостей отличился Сердар Азмун. В компенсированное время второго тайма счет мог сравнять Артем Дзюба, но форвард не реализовал пенальти.

"Рубин", набрав 34 очка, вышел на восьмое место в турнирной таблице РПЛ. "Зенит" с 42 очками остался на первом месте.

"Рубин" Казань – "Зенит" Санкт-Петербург - 2:1 (1:0)

Голы: Деспотович, 41 (с пенальти) - 1:0, Азмун, 75 - 1:1, Макаров, 90 - 2:1

"Рубин": Дюпин, Зотов, Самошников, Уремович, Старфельт, Макаров, Кварацхелия, Бакаев (Зуев, 73), Мусаев (Костюков, 18), Евтич, Деспотович.

"Зенит": Лунев, Дуглас Сантос, Ловрен, Ракицкий (Круговой, 82), Караваев (Сутормин, 82), Барриос, Кузяев (Ерохин, 87), Вендел, Оздоев (Мостовой, 87), Дзюба, Азмун.

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