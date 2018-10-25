"Рубин" вышел в четвертьфинал Кубка России

В матче 1/8 финала Кубка России казанский "Рубин" обыграл московское "Динамо" и вышел в четвертьфинал.

Единственный гол в матче забил иранский легионер "Рубина" Сердар Азмун, отличившийся в начале второй половины.

"Рубин" – "Динамо" - 1:0 (0:0)

Гол: Азмун, 48 - 1:0

"Рубин": Бабурин, Навас, Устинов, Гранат, Сорокин, Подберезкин, Могилевец (Байрамян, 46), Коновалов, Кудряшов, Азмун (Бухаров, 80), Полоз (Уремович, 75).

"Динамо": Лещук, Евгеньев, Хольмен, Морозов, Шуньич, Москвичев, Мигел Кардозу (Грулев, 57), Соснин, Темников, Липовой (Терехов, 62), Луценко (Черных, 79).

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