"Рубин" выставил на аукцион картонную фигуру игрока "Зенита" Сутормина

"Рубин" выставил на аукцион картонную фигуру новичка "Зенита" Алексея Сутормина.

"Готовы продать легендарную картонную фигуру Алексея Сутормина, а все вырученные средства перечислить в качестве солидарных выплат тем, кому полагается! Все подтверждающие документы имеются, но обещали не выкладывать", - написала в твиттере пресс-служба казанцев.

Готовы продать легендарную картонную фигуру Алексея Сутормина, а все вырученные средства перечислить в качестве солидарных выплат тем, кому полагается!



Ждём ваши предложения в реплаи!



P.S. Все подтверждающие документы имеются, но обещали не выкладывать ‍♂️ pic.twitter.com/knISQwZJPS — «Рубин» Казань (@fcrk) 21 августа 2019 г.

25-летний Сутормин 29 июня перешел в "Рубин" из "Оренбурга", однако через несколько дней стало известно, что на футболиста претендует "Зенит".



В начале июля "Зенит" объявил о подписании контракта с футболистом.



Вчера, 20 августа, стало известно, что петербургский клуб заплатил за трансфер полузащитника 50 тысяч рублей.



Transfermarkt оценивает Сутормина в 3,5 миллиона евро.

А еще: Президент "Оренбурга" - о трансфере Сутормина за 50 тысяч рублей: "Ничего особенного здесь нет"