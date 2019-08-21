"Рубин" выставил на аукцион картонную фигуру игрока "Зенита" Сутормина

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"Рубин" выставил на аукцион картонную фигуру игрока "Зенита" Сутормина

"Рубин" выставил на аукцион картонную фигуру новичка "Зенита" Алексея Сутормина

"Готовы продать легендарную картонную фигуру Алексея Сутормина, а все вырученные средства перечислить в качестве солидарных выплат тем, кому полагается! Все подтверждающие документы имеются, но обещали не выкладывать", - написала в твиттере пресс-служба казанцев. 

25-летний Сутормин 29 июня перешел в "Рубин" из "Оренбурга", однако через несколько дней стало известно, что на футболиста претендует "Зенит".

В начале июля "Зенит" объявил о подписании контракта с футболистом.

Вчера, 20 августа, стало известно, что петербургский клуб заплатил за трансфер полузащитника 50 тысяч рублей.

Transfermarkt оценивает Сутормина в 3,5 миллиона евро.

А еще: Президент "Оренбурга" - о трансфере Сутормина за 50 тысяч рублей: "Ничего особенного здесь нет"
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