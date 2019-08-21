"Рубин" выставил на аукцион картонную фигуру игрока "Зенита" Сутормина
"Рубин" выставил на аукцион картонную фигуру новичка "Зенита" Алексея Сутормина.
"Готовы продать легендарную картонную фигуру Алексея Сутормина, а все вырученные средства перечислить в качестве солидарных выплат тем, кому полагается! Все подтверждающие документы имеются, но обещали не выкладывать", - написала в твиттере пресс-служба казанцев.
Готовы продать легендарную картонную фигуру Алексея Сутормина, а все вырученные средства перечислить в качестве солидарных выплат тем, кому полагается!— «Рубин» Казань (@fcrk) 21 августа 2019 г.
Ждём ваши предложения в реплаи!
P.S. Все подтверждающие документы имеются, но обещали не выкладывать ♂️ pic.twitter.com/knISQwZJPS
25-летний Сутормин 29 июня перешел в "Рубин" из "Оренбурга", однако через несколько дней стало известно, что на футболиста претендует "Зенит".
В начале июля "Зенит" объявил о подписании контракта с футболистом.
Вчера, 20 августа, стало известно, что петербургский клуб заплатил за трансфер полузащитника 50 тысяч рублей.
Transfermarkt оценивает Сутормина в 3,5 миллиона евро.
А еще: Президент "Оренбурга" - о трансфере Сутормина за 50 тысяч рублей: "Ничего особенного здесь нет"
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|14
|2
|Локомотив Москва
|6
|13
|3
|Краснодар
|6
|13
|4
|Спартак Москва
|6
|11
|5
|Ростов
|6
|11
|6
|ЦСКА Москва
|6
|10
|7
|Рубин
|6
|10
|8
|Арсенал Тула
|6
|10
|9
|Урал
|6
|7
|10
|Уфа
|6
|7
|11
|Ахмат
|6
|7
|12
|Крылья Советов
|6
|6
|13
|Динамо Москва
|6
|5
|14
|Тамбов
|6
|4
|15
|Сочи
|6
|3
|16
|Оренбург
|6
|2