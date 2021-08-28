"Рубин" выставил на трансфер двух иностранных игроков

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"Рубин" выставил на трансфер двух иностранных игроков

Фото: инстаграм Дарко Евтича/Автор неизвестен

Казанский "Рубин" намерен расстаться с защитником Сильвие Бегичем и полузащитником Дарко Евтичем, сообщает "Матч ТВ".

По сведениям источника, "Рубин" надеется отдать обоих футболистов в аренду. Казанцам нужно освободить легионерский слот, чтобы заявить новичка Андерса Дрейера.

В нынешнем сезоне 28-летний Евтич провел за "Рубин" восемь матчей и забил один гол. На счету 28-летнего Бегича семь матчей.

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