"Рубин" выступил с заявлением по поводу травмы Тарасова

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"Рубин" выступил с заявлением по поводу травмы Тарасова

Казанский "Рубин" в твиттере рассказал, что произошло с полузащитником Дмитрием Тарасовым на тренировке.

Ранее сообщалось что, футболист сломал ногу спустя три дня после заключения контракта с "Рубином".

"Дмитрий Тарасов получил болезненный удар на тренировке и сразу покинул поле. Диагноз узнаем только после обследования", - сообщается в твиттере.

Соглашение хавбека с казанцами рассчитано до конца сезона, поэтому весьма вероятно, что официально за новую команду игрок так и не дебютирует.

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