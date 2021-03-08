"Рубин" ярко поздравил женщин с 8 марта

Казанский "Рубин" подготовил специальный поздравительный ролик к Международному женскому дню.

Видео сделано в качестве пародии на заставку популярного сериала "Новый папа". Главную роль вместо Джуда Лоу исполнил Леонид Слуцкий.

"В РПЛ новый папа! Леонид Слуцкий и его коллектив поздравляют милых дам с праздником! Вы - украшение наших трибун! Ждём Вас на матче нашей команды", - говорится в тексте описания.

Напомним, что сегодня "Рубин" примет "Зенит" в рамках 21-го тура РПЛ. Поединок в Казани начнётся в 16:30 по московскому времени.

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