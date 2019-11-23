"Рубин" забил первый гол за 1,5 месяца

"Рубин" наконец прервал свою голевую засуху, которая длилась полтора месяца.

Казанская команда поразила ворота "Зенита" в матче 17-го тура РПЛ - отличился форвард Евгений Марков.

Это первый забитый мяч "Рубина" с 5 октября, когда им удалось огорчить "Тамбов".

С тех пор подопечные Романа Шаронова провели четыре матча без единого гола.

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