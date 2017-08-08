"Рубин" заинтересован в возвращении Бухарова



Нападающий "Ростова" Александр Бухаров может перейти в "Рубин", сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, казанский клуб может приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна. В составе "Рубина" форвард может заменить бразильца Жонатаса, которым интересуются испанские и турецкие клубы.

В покупке Бухарова заинтересован главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев, который ранее работал с ним в "Ростове".

Стоит отметить, что 32-летний Бухаров ранее выступал за "Рубин" с 2004 по 2010 годы.

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