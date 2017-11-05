"Рубин" - "Зенит" - 0:0 (обзор)

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"Рубин" - "Зенит" - 0:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 16-го тура чемпионата России между "Рубином" и "Зенитом" (0:0).

Видео: "Рубин" - "Зенит".

Не пропустите: "Зенит" не сумел обыграть "Рубин" в Казани. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 16 33
2 Зенит Санкт-Петербург 16 30
3 Краснодар 16 27
4 ЦСКА Москва 16 26
5 Спартак Москва 16 25
6 Урал 16 24
7 Арсенал Тула 16 23
8 Уфа 16 21
9 Ахмат 16 21
10 Рубин 16 19
11 Ростов 16 18
12 Амкар 16 17
13 Тосно 16 17
14 Анжи 16 16
15 Динамо Москва 16 15
16 СКА Хабаровск 16 12
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