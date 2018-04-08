"Рубину" может не хватить средств на выкуп трансфера Попова

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"Рубину" может не хватить средств на выкуп трансфера Попова
"Рубин" надеется выкупить у "Спартака" болгарского полузащитника Ивелина Попова, сообщают российские СМИ.

Впрочем казанскому клубу может не хватить средств на трансфер и зарплату футболиста. В данный момент он выступает за "Рубин" на правах аренды и клуб из Казани платит только 600 тысяч из его зарплаты в 1,8 миллиона евро. При этом казанцы не готовы платить ему такой оклад собственноручно. Кроме того клубы могут не договориться по трансферу игроку, так как "Спартак" оценит его более, чем в 3,5 миллиона евро.

Напомним, что 30-летний Попов перешел в "Рубин" этой зимой, провел за клуб 4 матча и забил 4 гола. Его контракт со "Спартаком" истекает летом 2019 года.

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