"Рубину" запрещено регистрировать новых игроков
РФС запретил казанскому "Рубину" регистрировать новых игроков, информирует Чемпионат.
Такое наказание клуб из Татарстана понес за долги перед своим бывшим форвардом Владимиром Дядюном, ныне выступающим за "Ростов". Для снятия трансферного бана "Рубину" необходимо погасить задолженность перед 29-летним нападающим.
Напомним, бывший защитник "Рубина" Лемос перебрался в "Сассуоло". | soccernews.ru
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