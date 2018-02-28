Руд Гуллит назвал фаворита Чемпионата Мира-2018

Легенда футбола Руд Гуллит поделился мнением о фаворите предстоящего Чемпионата Мира.

"Очень жаль, что сборная Нидерландов не сыграет на предстоящем мундиале. Что же касается фаворитов, то я ставлю на Францию, мне нравится эта сборная" - приводят слова Гуллита английские СМИ.

Напомним, что Франция попала в одну группу со сборными Австралии, Дании и Перу.

Читайте также: Пеле назвал фаворита Чемпионата Мира-2018. | http://soccernews.ru