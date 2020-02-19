Руд Гуллит раскритиковал ван Дейка

Экс-игрок "Милана" и сборной Нидерландов Руд Гуллит высказался об игре защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Атлетико" (0:1).

"Ван Дейк ужасно играл. Он действовал неуклюже и подарил сопернику угловой. Так делать не стоит.

В "Ливерпуле" понимают, что на "Энфилде" удастся много забить, однако их будет ждать такая же игра. Они должны играть лучше, бежать быстрее, делать все, что нужно", - цитирует Гуллита Daily Mail.

Ответная встреча команд состоится 11 марта на "Энфилде". Начало - в 23:00 (мск).

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