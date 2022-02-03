Руд Гуллит высказался о Левандовском и "Золотом мяче"

Фото: инстаграм Левандовского\Автор неизвестен

Экс-игрок "Милана" и сборной Нидерландов Руд Гуллит поделился мнением о форварде сборной Польши и "Баварии" Роберте Левандовском и том, что он не выиграл "Золотой мяч".

"Я люблю его как игрока, он может все. Я верил, что он выиграет "Золотой мяч". То, что это не произошло, стало для меня сюрпризом.

Но это не было мошенничеством, это просто голосование. Очень жаль, что он играет в ту же эпоху, что и Криштиану Роналду и Лионель Месси. Мне кажется, что его ценят не так, как этих двоих. Это досадно", – сказал голландец.

В нынешнем Левандовский сыграл 20 матчей в Бундеслиге, в которых забил 23 гола и сделал одну результативную передачу.

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