Руд ван Нистелрой станет тренером ПСВ

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Руд ван Нистелрой станет тренером ПСВ

Фото: твиттер ван Нистелроя\Автор неизвестен

Экс-форвард сборной Нидерландов Руд ван Нистелрой в скором времени станет новым главным тренером ПСВ, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, Руд дал добро на то, чтобы возглавить клуб из Эйндховена, хотя еще вчера он не был согласен пойти на это.

Сейчас легендарный нападающий возглавляет молодёжную команду ПСВ, а в структуре клуба он работает с 2016 года.

Также ван Нистелрой работал в сборной Нидерландов, где был помощником главного тренера.

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