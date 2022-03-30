Руд ван Нистелрой станет тренером ПСВ
Фото: твиттер ван Нистелроя\Автор неизвестен
Экс-форвард сборной Нидерландов Руд ван Нистелрой в скором времени станет новым главным тренером ПСВ, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, Руд дал добро на то, чтобы возглавить клуб из Эйндховена, хотя еще вчера он не был согласен пойти на это.
Сейчас легендарный нападающий возглавляет молодёжную команду ПСВ, а в структуре клуба он работает с 2016 года.
Также ван Нистелрой работал в сборной Нидерландов, где был помощником главного тренера.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23