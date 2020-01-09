Рудаков снова покинет "Зенит"

"Зенит" не рассчитывает на вратаря Максима Рудакова, который вернулся в клуб из аренды в финском ХИКе.

В связи с этим, как сообщают российские СМИ, 23-летний футболист снова уйдёт из питерской команды.

Рудаков выступал за ХИК с января 2018 года, сыграл 77 матчей и пропустил 75 голов.

Рыночная стоимость голкипера оценивается в 300 тысяч евро.

Не пропустите: "Бешикташ" интересуется Робертом Маком. | http://soccernews.ru