Руди Гарсия: "Баварии" было не так уж легко"

Наставник "Лиона" Руди Гарсия высказался о поражении от "Баварии" (0:3) в полуфинале Лиги Чемпионов.

"Мы должны были открыть счет в матче, однако благодаря великолепной игре Гнабри вперед вышла "Бавария". У нас возникло ощущение несправедливости происходящего, хотя мы и не сдавались во втором тайме. Во втором тайме мы стали играть шире и качественнее. Можно было сократить отставание, однако Нойер спас их.

"Баварии" было не так уж легко, и, думаю, они будут счастливы, что обыграли нас, в свете их статуса безусловных фаворитов", - приводит слова Гарсии сайт УЕФА.

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