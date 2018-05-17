Руди Гарсия: "Нет причин стыдиться этого поражения"
Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия прокомментировал поражение своей команды от мадридского "Атлетико" в финальном матче Лиги Европы.
"Мы не использовали свой шанс в первом тайме. Мы создали замечательный момент, после чего допустили ошибку, которая стоила нам пропущенного гола. От такой команды, как "Атлетико", непозволительно пропускать первыми, поскольку отыграться в таком случае становится очень трудно.
Во втором тайме соперник заиграл еще лучше, и я сожалею, что нам не повезло, когда Митроглу попал в штангу. Гол в том моменте мог вернуть бы нас обратно в игру. "Атлетико" - отличная команда, и у нас есть нет причин стыдиться этого поражения", - цитирует 54-летнего специалиста официальный сайт УЕФА.
Напомним, "Атлетико" разгромил "Марсель" со счетом 3:0. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Официально: Буффон покинет "Ювентус" по окончанию текущего сезона
-
Прогнозируемый победитель и достойное выступление ЦСКА: итоги Лиги Европы
-
Первый "тайм" – на "Звезде": "Тамбов" едет в гости к "Амкару"
-
"Марсель" - "Атлетико" - 0:3 (обзор)
-
"Атлетико" крупно побеждает "Марсель" и выигрывает Лигу Европы
Лента новостей
-
Жоржиньо сделал выбор между манчестерскими грандами
-
Невилл: "Давайте надеяться, что наш парень и друг Роналду сделает хет-трик в финале ЛЧ"
-
Два клуба готовы заплатить "Барселоне" за Дембеле 80 миллионов евро
-
"Барселона" определилась с альтернативой Гризманну
-
Перес предложил Зидану приобрести вингера ПСЖ
-
Итальянский гранд нацелился на хавбека "Зенита"
-
"Манчестер Сити" готов перехватить главную летнюю трансферную цель "Барселоны"
-
Сербия будет самой высокой сборной на Чемпионате Мира, Россия - шестая в рейтинге
-
"Реал" и "Бавария" могут обменяться игроками
-
Возглавить "Зенит" может бывший наставник "Реала" и победитель Лиги Чемпионов
-
Тухель предпринимает попытки убедить Неймара остаться в ПСЖ
-
"Реал" готов выделить на подписание Неймара рекордную в историю футбола сумму
-
Месси не видит Йерри Мину в "Барселоне" в следующем сезоне
-
Денисов: "Не подам Черчесову руки, но ради сборной готов уступить"
-
"Реал" не будет поднимать зарплату Роналду до уровня оклада Месси
-
Перес готов потратить 400 миллионов евро на подписание трех игроков
-
Летом "Манчестер Сити" получит от руководства рекордную сумму на новые трансферы
-
Дзюба: "Такие люди, как Игнашевич, наверно раз в сто лет появляются, он - легенда"
-
"Барселона" повесила ценник на Дембеле
-
Месси вызвал ажиотаж в ЮАР