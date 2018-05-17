Руди Гарсия: "Нет причин стыдиться этого поражения"

Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия прокомментировал поражение своей команды от мадридского "Атлетико" в финальном матче Лиги Европы.

"Мы не использовали свой шанс в первом тайме. Мы создали замечательный момент, после чего допустили ошибку, которая стоила нам пропущенного гола. От такой команды, как "Атлетико", непозволительно пропускать первыми, поскольку отыграться в таком случае становится очень трудно.

Во втором тайме соперник заиграл еще лучше, и я сожалею, что нам не повезло, когда Митроглу попал в штангу. Гол в том моменте мог вернуть бы нас обратно в игру. "Атлетико" - отличная команда, и у нас есть нет причин стыдиться этого поражения", - цитирует 54-летнего специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, "Атлетико" разгромил "Марсель" со счетом 3:0. | soccernews.ru