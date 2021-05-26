Руди Гарсия отреагировал информацию о возможном интересе "Спартака"

Фото: инстаграм Руди Гарсии/Автор неизвестен

Французский тренер Руди Гарсия, отвечая на вопрос о возможном интересе со стороны московского "Спартака", заявил, что ему не интересен чемпионат России.

"Информация об интересе "Спартака" ко мне не соответствует действительности. При всем уважении, российские клубы не входят в список тех команд, которые могли бы быть мне интересны. Чемпионат России не входит в число крупных европейских лиг. Мне было бы интересно поработать в Англии и Испании, но Италия тоже является вариантом", - приводит слова Гарсии RMC Sport.

В завершившемся сезоне 57-летний Гарсия тренировал "Лион", занял с ним четвертое место в чемпионате Франции и не пробился в Лигу Чемпионов. Впрочем, клуб завоевал путевку в Лигу Европы.

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