Руди Гарсия отреагировал информацию о возможном интересе "Спартака"
Фото: инстаграм Руди Гарсии/Автор неизвестен
Французский тренер Руди Гарсия, отвечая на вопрос о возможном интересе со стороны московского "Спартака", заявил, что ему не интересен чемпионат России.
"Информация об интересе "Спартака" ко мне не соответствует действительности. При всем уважении, российские клубы не входят в список тех команд, которые могли бы быть мне интересны. Чемпионат России не входит в число крупных европейских лиг. Мне было бы интересно поработать в Англии и Испании, но Италия тоже является вариантом", - приводит слова Гарсии RMC Sport.
В завершившемся сезоне 57-летний Гарсия тренировал "Лион", занял с ним четвертое место в чемпионате Франции и не пробился в Лигу Чемпионов. Впрочем, клуб завоевал путевку в Лигу Европы.
Не пропустите: "Спартак" объявил о назначении нового главного тренера. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Названы клубы, которые могут заменить "Реал", "Барселону" и "Ювентус" в Лиге Чемпионов в случае исключения
-
Главные новости дня: 25 мая
-
Агент Кумана прокомментировал встречу с Лапортой
-
Модрич прокомментировал продление контракта с "Реалом"
-
УЕФА официально возбудил дела в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" по делу Суперлиги
Лента новостей
-
"Торпедо" подписало воспитанника "Спартака"
-
Виллиан хочет вернуться в "Челси"
-
Бэйл чаще всех забивал голы в завершившемся сезоне в АПЛ
-
Руди Гарсия отреагировал информацию о возможном интересе "Спартака"
-
Дест оценил выступление "Барселоны" в нынешнем сезоне
-
Суарес дал совет Месси по его будущему
-
Конте выдвинул "Интеру" требования, при которых он останется в клубе
-
"Барселона" стала фаворитом в борьбе за Доннарумму
-
Четыре тренера претендуют на звание лучшего наставника АПЛ в мае
-
Медштаб "Реала" одобрил выступление Рамоса на Евро-2020
-
Названы клубы, которые могут заменить "Реал", "Барселону" и "Ювентус" в Лиге Чемпионов в случае исключения
-
Главные новости дня: 25 мая
-
Руди Гарсия высказался после ухода из "Лиона"
-
Агент Кумана прокомментировал встречу с Лапортой
-
Бруну Фернандеш высказался перед финалом ЛЕ
-
Тригерос высказался перед финалом ЛЕ
-
Модрич прокомментировал продление контракта с "Реалом"
-
1
Тер Штеген хочет остаться в "Барселоне"
-
У Мхитаряна есть выгодное предложение из России
-
Леонид Слуцкий высказался о финансировании футбола в России