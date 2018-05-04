Руди Гарсия прокомментировал выход "Марселя" в финал Лиги Европы

Теги марсельред булл зальцбург

Руди Гарсия прокомментировал выход "Марселя" в финал Лиги Европы

Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия поделился эмоциями после ответного полуфинального матча Лиги Европы против "Ред Булл Зальцбург".

"Рад за команду, она заслуживает выхода в финал. Это логичный исход противостояния по итогам двух матчей. Но мы ещё ничего не выиграли. "Зальцбург" - хорошая команда с большим количеством молодых игроков. Их единственный недостаток - дефицит спокойствия. Думаю, когда они этому научатся, их ждёт успех. Я всегда продолжал верить, что мы забьём свой гол и пройдём дальше. Полагаю, стоит обсудить и судейство. Стоит поговорить о системе видеоповторов, иначе мы бы тогда не обсуждали их второй гол, забитый из офсайда, игру рукой в их штрафной и наш незамеченный угловой" - цитирует Гарсию L’Equipe.

Не пропустите видеообзор матча "Ред Булл Зальцбург" - "Марсель". | http://soccernews.ru

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