Руди Гарсия высказался после ухода из "Лиона"

Фото: инстаграм "Лиона"/Автор неизвестен

Руди Гарсия да интервью после ухода с поста главного тренера "Лиона".

– Нужен ли вам отдых?

– Всякий раз, когда я хочу подольше отдохнуть, мне не удается этого сделать. Потому что нельзя отказать "Марселю" или "Лиону".

Я не знаю, что ждет меня в будущем, но прежде всего я хочу отдохнуть, заняться личными делами, на которые не было времени, а уже потом смотреть, есть ли проект, соответствующий моим амбициям. Если нет, то я буду терпелив.

– Российская пресса отправляла вас в "Спартак". Это не соответствует действительности?

– Не соответствует. При всем уважении к местным клубам, которые хотели бы сделать мне предложение, они не входят в категорию команд, о которых я говорил. Это не клубы из крупных европейских лиг.

– Италия – более вероятный вариант?

– Сначала я бы обратил внимание на Англию, Испанию – но ни о чем конкретном я не говорю.

Но и Италия, конечно, тоже вариант – там у меня будет возможность еще лучше познакомиться с чемпионатом, подучить язык. Я не закрываю никаких дверей, – сказал Гарсия.

Также не пропустите: Бруну Фернандеш высказался перед финалом ЛЕ. | http://soccernews.ru