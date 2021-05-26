Руди Гарсия высказался после ухода из "Лиона"
Фото: инстаграм "Лиона"/Автор неизвестен
Руди Гарсия да интервью после ухода с поста главного тренера "Лиона".
– Нужен ли вам отдых?
– Всякий раз, когда я хочу подольше отдохнуть, мне не удается этого сделать. Потому что нельзя отказать "Марселю" или "Лиону".
Я не знаю, что ждет меня в будущем, но прежде всего я хочу отдохнуть, заняться личными делами, на которые не было времени, а уже потом смотреть, есть ли проект, соответствующий моим амбициям. Если нет, то я буду терпелив.
– Российская пресса отправляла вас в "Спартак". Это не соответствует действительности?
– Не соответствует. При всем уважении к местным клубам, которые хотели бы сделать мне предложение, они не входят в категорию команд, о которых я говорил. Это не клубы из крупных европейских лиг.
– Италия – более вероятный вариант?
– Сначала я бы обратил внимание на Англию, Испанию – но ни о чем конкретном я не говорю.
Но и Италия, конечно, тоже вариант – там у меня будет возможность еще лучше познакомиться с чемпионатом, подучить язык. Я не закрываю никаких дверей, – сказал Гарсия.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13