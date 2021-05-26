Руди Гарсия высказался после ухода из "Лиона"

Теги лион

Руди Гарсия высказался после ухода из "Лиона"Фото: инстаграм "Лиона"/Автор неизвестен

Руди Гарсия да интервью после ухода с поста главного тренера "Лиона".

– Нужен ли вам отдых?

– Всякий раз, когда я хочу подольше отдохнуть, мне не удается этого сделать. Потому что нельзя отказать "Марселю" или "Лиону".

Я не знаю, что ждет меня в будущем, но прежде всего я хочу отдохнуть, заняться личными делами, на которые не было времени, а уже потом смотреть, есть ли проект, соответствующий моим амбициям. Если нет, то я буду терпелив.

– Российская пресса отправляла вас в "Спартак". Это не соответствует действительности?

– Не соответствует. При всем уважении к местным клубам, которые хотели бы сделать мне предложение, они не входят в категорию команд, о которых я говорил. Это не клубы из крупных европейских лиг.

– Италия – более вероятный вариант?

– Сначала я бы обратил внимание на Англию, Испанию – но ни о чем конкретном я не говорю.

Но и Италия, конечно, тоже вариант – там у меня будет возможность еще лучше познакомиться с чемпионатом, подучить язык. Я не закрываю никаких дверей, – сказал Гарсия.

Также не пропустите: Бруну Фернандеш высказался перед финалом ЛЕ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 25 мая

Главные новости дня: 25 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов