Руди: "На ЧМ-2018 хотим защитить титул"

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Руди: "На ЧМ-2018 хотим защитить титул"

Полузащитник сборной Германии Себастьян Руди поделился ожиданиями от участия своей национальной команды в финальном турнире ЧМ-2018.

"Поедем в Россию с мыслями о победе. Хотим защитить титул" - цитирует Руди Four Four Two.

Напомним, что в 2014 году сборная Германии выиграла Чемпионат Мира, победив в финале Аргентину.

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