Руди пропустит матч с Южной Кореей, Хуммельс готов сыграть

Помощник главного тренера сборной Германии Маркус Зорг подтвердил, что полузащитник Себастьян Руди из-за травмы носа пропустит матч третьего тура ЧМ-2018 против Южной Кореи.

Также Зорг сообщил, что защитник Матс Хуммельс уже вернулся к тренировкам в общей группе и будет готов выйти на поле в ближайшем поединке.

Напомним, что матч Южная Корея – Германия состоится 27 июня в Казани.

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