Руди вернется в "Хоффенхайм" на сезон-2019/20

"Хоффенхайм" арендовала 29-летнего игрока "Шальке-04" Себастьяна Руди. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.



Полузащитник будет играть в клубе на протяжении сезона-2019/20.

В прошедшем сезоне футболист участвовал в 21 матче, но результативными действиями не отметился.



Ранее хавбек уже играл в составе "Хоффенхайма" с 2010 по 2017 год, после чего перешел в "Баварию", а после в "Шальке".

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