Руджери призвал Месси отказаться от выступлений за "Барселону" ради Чемпионата Мира
Известный в прошлом аргентинский футболист Оскар Руджери призвал форварда своего соотечественника из каталонской "Барселоны" Лионеля Месси отказаться от выступлений за клуб ради Чемпионата Мира.
"Как вы думаете, "Барселона" проиграет чемпионат Испании, если Месси больше не сыграет? Месси уже может позвонить президенту "Барселоны" и сказать: "Это мой Чемпионат Мира, и я собираюсь посвятить себя сборной", - цитирует бывшего футболиста El Mundo Deportivo.
Напомним, Месси попросил Вальверде не включать в основной состав "Барселоны" на финал Кубка Испании трех игроков. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|33
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|33
|71
|3
|Реал Мадрид
|33
|68
|4
|Валенсия
|33
|65
|5
|Бетис
|32
|52
|6
|Вильярреал
|33
|51
|7
|Севилья
|33
|48
|8
|Жирона
|33
|47
|9
|Хетафе
|33
|45
|10
|Сельта Виго
|33
|44
|11
|Реал Сосьедад
|33
|43
|12
|Эйбар
|33
|43
|13
|Атлетик Бильбао
|33
|40
|14
|Леганес
|33
|39
|15
|Алавес
|33
|38
|16
|Эспаньол
|33
|36
|17
|Леванте
|32
|31
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|33
|27
|19
|Лас Пальмас
|32
|21
|20
|Малага
|32
|17