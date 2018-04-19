Руджери призвал Месси отказаться от выступлений за "Барселону" ради Чемпионата Мира

Известный в прошлом аргентинский футболист Оскар Руджери призвал форварда своего соотечественника из каталонской "Барселоны" Лионеля Месси отказаться от выступлений за клуб ради Чемпионата Мира.

" Как вы думаете, "Барселона" проиграет чемпионат Испании, если Месси больше не сыграет? Месси уже может позвонить президенту "Барселоны" и сказать: "Это мой Чемпионат Мира, и я собираюсь посвятить себя сборной ", - цитирует бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Месси попросил Вальверде не включать в основной состав "Барселоны" на финал Кубка Испании трех игроков. | soccernews.ru