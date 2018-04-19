Руджери призвал Месси отказаться от выступлений за "Барселону" ради Чемпионата Мира

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Руджери призвал Месси отказаться от выступлений за "Барселону" ради Чемпионата МираИзвестный в прошлом аргентинский футболист Оскар Руджери призвал форварда своего соотечественника из каталонской "Барселоны" Лионеля Месси отказаться от выступлений за клуб ради Чемпионата Мира.

"Как вы думаете, "Барселона" проиграет чемпионат Испании, если Месси больше не сыграет? Месси уже может позвонить президенту "Барселоны" и сказать: "Это мой Чемпионат Мира, и я собираюсь посвятить себя сборной", - цитирует бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Месси попросил Вальверде не включать в основной состав "Барселоны" на финал Кубка Испании трех игроков. | soccernews.ru

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