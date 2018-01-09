Руэда возглавил сборную Чили

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Руэда возглавил сборную Чили

Главный тренер "Фламенго" Рейнальдо Руэда назначен на пост наставника национальной сборной Чили.

Как сообщает официальный сайт чилийской федерации футбола, контракт с 60-летним колумбийским специалистом подписан до окончания квалификации ЧМ-2022 с опцией продления.

У руля сборной Чили Руэда сменил Хуана Анонио Пицци, под руководством которого команда не сумела пробиться на ЧМ-2018.

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3 Чили 17 26
4 Колумбия 17 26
5 Перу 17 25
6 Аргентина 17 25
7 Парагвай 17 24
8 Эквадор 17 20
9 Боливия 17 14
10 Венесуэла 17 9
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