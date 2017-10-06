Ругани не сыграет с Македонией

Защитник "Ювентуса" и сборной Италии Даниэле Ругани пропустит матч квалификации ЧМ-2018 против национальной команды Македонии.

Как сообщает Football Italia, 23-летний центрбек на одной из тренировок вывихнул палец, в связи с чем, главный тренер "Скуадры Адзурры" Джампьеро Вентура решил поберечь игрока.

Напомним, что матч Италия – Македония состоится 6 октября в 21:45 по московскому времени.

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