Ругани, выздоровевший после коронавируса, сфотографировался со своей беременной девушкой

Защитник "Ювентуса" Даниэль Ругани, излечившийся от коронавируса, в твиттере опубликовал фотографию со своей беременной возлюбленной.

Вчера, 15 апреля, стало известно, что Ругани и полузащитник Блез Матюиди выздоровели после коронавируса. Их тесты на Covid-19 показали отрицательные результаты.

"Мы расскажем тебе об этих 35 днях вдали. Мы расскажем тебе, что это был правильный выбор, хоть и пришлось тяжело. Но в первую очередь мы расскажем, как приятно было снова обняться. Худшее - позади, а мы снова вместе", - написал футболист в твиттере.

Ti racconteremo di questi 35 giorni distanti.

Ti racconteremo che era la scelta più giusta, ma anche di quanto sia stato difficile.

Ma ti racconteremo soprattutto della bellezza di ritrovarci in quest'abbraccio, tutti e tre.

Finalmente negativo, finalmente tutti insieme❤️#family pic.twitter.com/HIQZh0pEvQ — Daniele Rugani (@DanieleRugani) April 16, 2020

По последним данным, в мире коронавирусом заражены более 2 миллионов человек.

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