Ругани, выздоровевший после коронавируса, сфотографировался со своей беременной девушкой

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Ругани, выздоровевший после коронавируса, сфотографировался со своей беременной девушкой

Защитник "Ювентуса" Даниэль Ругани, излечившийся от коронавируса, в твиттере опубликовал фотографию со своей беременной возлюбленной.

Вчера, 15 апреля, стало известно, что Ругани и полузащитник Блез Матюиди выздоровели после коронавируса. Их тесты на Covid-19 показали отрицательные результаты.

"Мы расскажем тебе об этих 35 днях вдали. Мы расскажем тебе, что это был правильный выбор, хоть и пришлось тяжело. Но в первую очередь мы расскажем, как приятно было снова обняться. Худшее - позади, а мы снова вместе", - написал футболист в твиттере.

По последним данным, в мире коронавирусом заражены более 2 миллионов человек.

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