Ругани, выздоровевший после коронавируса, сфотографировался со своей беременной девушкой
Защитник "Ювентуса" Даниэль Ругани, излечившийся от коронавируса, в твиттере опубликовал фотографию со своей беременной возлюбленной.
Вчера, 15 апреля, стало известно, что Ругани и полузащитник Блез Матюиди выздоровели после коронавируса. Их тесты на Covid-19 показали отрицательные результаты.
"Мы расскажем тебе об этих 35 днях вдали. Мы расскажем тебе, что это был правильный выбор, хоть и пришлось тяжело. Но в первую очередь мы расскажем, как приятно было снова обняться. Худшее - позади, а мы снова вместе", - написал футболист в твиттере.
Ti racconteremo di questi 35 giorni distanti.— Daniele Rugani (@DanieleRugani) April 16, 2020
Ti racconteremo che era la scelta più giusta, ma anche di quanto sia stato difficile.
Ma ti racconteremo soprattutto della bellezza di ritrovarci in quest'abbraccio, tutti e tre.
Finalmente negativo, finalmente tutti insieme❤️#family pic.twitter.com/HIQZh0pEvQ
По последним данным, в мире коронавирусом заражены более 2 миллионов человек.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16