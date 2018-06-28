Руис поблагодарил сборную Коста-Рики и болельщиков команды

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Руис поблагодарил сборную Коста-Рики и болельщиков командыКапитан сборной Коста-Рики  Брайан Руис обратился к команде со словами благодарности за игру на ЧМ-2018 в России.

Напомним, что костариканцы стали последними в своей группе, уступив Сербии и Бразилии и сыграв вничью со Швейцарией.

"Спасибо команде за то, что не боялась трудностей и сражалась до конца. Спасибо болельщикам за то, что поддерживали нас в трудные времена", - отметил он.

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