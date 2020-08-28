"Рука была в наручниках, меня били по ноге". Магуайр рассказал об аресте в Греции

Теги манчестер юнайтедхарри магуайр

"Рука была в наручниках, меня били по ноге". Магуайр рассказал об аресте в Греции

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр рассказал о своем аресте в Греции, где у футболиста произошла драка с полицейскими.

"Я выступаю за один и крупнейших клубов мира, поэтом сожалею, что позволил болельщикам и клубу это пережить. Думал, нас похищают. Мы встали на колени, я поднял руки вверх. Нас били, когда моя рука была в наручниках. Меня били по голове и ноге со словами: "Твоя карьера окончена, больше никакого футбола, ты больше не будешь играть", - цитирует Магуайра BBC.

Ранее Магуайра признали виновным в нападении на полицейского и попытке подкупа, приговорив его к 21 месяцу тюрьмы условно.

Не пропустите: Сульшер определится с капитаном "Манчестер Юнайтед" в сентябре. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Матич решил завершить карьеру в сборной Сербии

Матич решил завершить карьеру в сборной Сербии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов