"Рука была в наручниках, меня били по ноге". Магуайр рассказал об аресте в Греции

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр рассказал о своем аресте в Греции, где у футболиста произошла драка с полицейскими.

"Я выступаю за один и крупнейших клубов мира, поэтом сожалею, что позволил болельщикам и клубу это пережить. Думал, нас похищают. Мы встали на колени, я поднял руки вверх. Нас били, когда моя рука была в наручниках. Меня били по голове и ноге со словами: "Твоя карьера окончена, больше никакого футбола, ты больше не будешь играть", - цитирует Магуайра BBC.

Ранее Магуайра признали виновным в нападении на полицейского и попытке подкупа, приговорив его к 21 месяцу тюрьмы условно.

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