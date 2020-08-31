"Рука об руку". Девушка Роналду выложила семейное фото с португальцем и детьми

1 Теги ювентускриштиану роналдуджорджина родригес

"Рука об руку". Девушка Роналду выложила семейное фото с португальцем и детьми

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, выложила фотографию, на которой она вместе с футболистами и детьми стоят на песке у моря.

"Рука об руку, воплощая в жизнь многочисленные мечты", — написала Джорджина в своем Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la mano, con muchos sueños por cumplir. #love ❤️

Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года девушка родила от португальца девочку. Также у футболиста есть еще трое детей, которые были рождены от суррогатных матерей.

В прошлом сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 46 матчей во всех турнирах, забил 37 голов и отдал семь результативных передач.

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