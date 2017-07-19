Рукас продолжит карьеру в "Зените"

Защитник "Лейрии" Томас Рукас станет игроком "Зенита", сообщает официальный сайт португальского клуба.

Клубы согласовали переход 20-летнего футболиста. В "Лейрию" Рукас перебрался из "Локомотива" в 2015 году.

В прошлом сезоне Рукас выступал на правах аренды за второй состав лиссабонского "Спортинга", где провел 8 матчей.

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