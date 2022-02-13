Руководитель "Аякса" высказался о секс-скандале с Овермарсом
Генеральный директор "Аякса" Эдвин ван дер Сар прокомментировал увольнение директора по футбольным делам Марка Овермарса из-за секс-скандала.
"Мы узнали о произошедшем незадолго до 28 января и решили изучить ситуацию до того, как делать официальное заявление. Как только мы все выяснили, то сразу предприняли действия. Овермарс получил бонус в размере 1,25 миллиона евро за продление контракта с клубом, поэтому меня очень опечалили эти события. Мы никак не реагировали на это, кроме пресс-релиза, так как моим приоритетом были пострадавшие от его действий", - приводит слова ван дер Сара De Telegraaf.
Напомним, что Овермарс рассылал фотографии своего пениса сотрудницам "Аякса".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23