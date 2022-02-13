Руководитель "Аякса" высказался о секс-скандале с Овермарсом

Генеральный директор "Аякса" Эдвин ван дер Сар прокомментировал увольнение директора по футбольным делам Марка Овермарса из-за секс-скандала.

"Мы узнали о произошедшем незадолго до 28 января и решили изучить ситуацию до того, как делать официальное заявление. Как только мы все выяснили, то сразу предприняли действия. Овермарс получил бонус в размере 1,25 миллиона евро за продление контракта с клубом, поэтому меня очень опечалили эти события. Мы никак не реагировали на это, кроме пресс-релиза, так как моим приоритетом были пострадавшие от его действий", - приводит слова ван дер Сара De Telegraaf.

Напомним, что Овермарс рассылал фотографии своего пениса сотрудницам "Аякса".

Не пропустите: В "Аяксе" произошёл второй секс-скандал за неделю. | http://soccernews.ru