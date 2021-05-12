Руководитель "Баварии" высказался о возможном трансфере Холанда

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Руководитель "Баварии" высказался о возможном трансфере Холанда

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Член совета директоров "Баварии" Оливер Кан поделился мнением о возможном трансфере норвежского форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

"Мы понимаем, что трансфер Холанда будет стоить более 100 миллионов евро. Это что-то немыслимое для нашего клуба. У нас есть Левандовски, который демонстрирует невероятную результативность. Роберт забил 39 голов, поэтому мы не думаем о трансфере Холанда. Он сможет играть на топ-уровне еще несколько лет", - приводит слова Кана Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне 20-летний Холанд провел за "Боруссию" 38 матчей во всех турнирах, забил 37 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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