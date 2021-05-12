Руководитель "Баварии" высказался о возможном трансфере Холанда
Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен
Член совета директоров "Баварии" Оливер Кан поделился мнением о возможном трансфере норвежского форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
"Мы понимаем, что трансфер Холанда будет стоить более 100 миллионов евро. Это что-то немыслимое для нашего клуба. У нас есть Левандовски, который демонстрирует невероятную результативность. Роберт забил 39 голов, поэтому мы не думаем о трансфере Холанда. Он сможет играть на топ-уровне еще несколько лет", - приводит слова Кана Mundo Deportivo.
В нынешнем сезоне 20-летний Холанд провел за "Боруссию" 38 матчей во всех турнирах, забил 37 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20