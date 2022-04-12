Руководитель "Баварии" высказался о возможном уходе Левандовски
Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен
Генеральный директор мюнхенской "Баварии" Оливер Кан прокомментировал информацию о том, что польский нападающий команды Роберт Левандовски может перейти в "Барселону".
"Такое впечатление, что между журналистами проходит соревнование в том, кто придумает наиболее бредовый слух о Левандовски. Мы не сумасшедшие, чтобы обсуждать трансфер футболиста, который каждый год забивает по 30-40 голов. Уход Роберта невозможен, его контракт действует еще год. Левандовски знает, что ему дает "Бавария". Мы понимаем, что он дает нам", - приводит слова Кана Amazon Prime.
Ранее сообщалось, что Левандовски уже согласовал с "Барселоной" условия личного контракта.
В нынешнем сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" 40 матчей во всех турнирах, забил 46 голов и отдал четыре результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20