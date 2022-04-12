Руководитель "Баварии" высказался о возможном уходе Левандовски

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Генеральный директор мюнхенской "Баварии" Оливер Кан прокомментировал информацию о том, что польский нападающий команды Роберт Левандовски может перейти в "Барселону".

"Такое впечатление, что между журналистами проходит соревнование в том, кто придумает наиболее бредовый слух о Левандовски. Мы не сумасшедшие, чтобы обсуждать трансфер футболиста, который каждый год забивает по 30-40 голов. Уход Роберта невозможен, его контракт действует еще год. Левандовски знает, что ему дает "Бавария". Мы понимаем, что он дает нам", - приводит слова Кана Amazon Prime.

Ранее сообщалось, что Левандовски уже согласовал с "Барселоной" условия личного контракта.

В нынешнем сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" 40 матчей во всех турнирах, забил 46 голов и отдал четыре результативные передачи.

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