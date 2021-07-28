Руководитель "Боруссии" высказался о будущем Холанда

Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Один из руководителей дортмундской "Боруссии" Себастьян Кель поделился информацией о будущем норвежского напапдающего "шмелей" Эрлинга Холанда.

"Останется ли Холанд этим летом? - Да. В разговоре с Мино Райолой о Малене у меня не возникало ощущение, что мы должны снова встретиться по поводу Холанда. Мы не хотим с ним расставаться", - сказал функционер в разговоре с BILD.

Напомним, что ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Реала" и "Челси". Также по сообщениями СМИ, сам норвежец предпочитает вариант с королевским клубом.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, с лета 2022 года в контракт Холанда активируется клаусула в размере 75 миллионов евро.

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