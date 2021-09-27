Руководитель "Боруссии" высказался о будущем Холанда
Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен
Председатель совета директоров дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке поделился мнением о будущем норвежского нападающего команды Эрлинга Холанда.
"Решение по Холанду еще не принято. Нужно подождать. Кое-кто из экспертов советует нам продать Эрлинга летом, но решение примет только совет директоров. У нас хорошие отношения с агентом Холанда. Когда-то он будет играть за топ-клуб. Впрочем, он уже сейчас выступает за один из лучших клубов в мире", – приводит слова Ватцке Sport1.
Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно в контракте Холанда активируется пункт о фиксированной сумме отступных в размере 75 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 21-летний Холанд провел за "Боруссию" восемь матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20