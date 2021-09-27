Руководитель "Боруссии" высказался о будущем Холанда

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Руководитель "Боруссии" высказался о будущем Холанда

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Председатель совета директоров дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке поделился мнением о будущем норвежского нападающего команды Эрлинга Холанда.

"Решение по Холанду еще не принято. Нужно подождать. Кое-кто из экспертов советует нам продать Эрлинга летом, но решение примет только совет директоров. У нас хорошие отношения с агентом Холанда. Когда-то он будет играть за топ-клуб. Впрочем, он уже сейчас выступает за один из лучших клубов в мире", – приводит слова Ватцке Sport1.

Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно в контракте Холанда активируется пункт о фиксированной сумме отступных в размере 75 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний Холанд провел за "Боруссию" восемь матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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