Руководитель ЦСКА рассказал об условиях трансфера Влашича



Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, на каких условиях армейский клуб выкупил у "Эвертона" полузащитника Николу Влашича.

"Коммерческие условия мы не разглашаем. Но трансфер серьезный, в том числе и с финансовой точки зрения. Хорошо, что удалось конструктивно договориться с "Эвертоном". Мы верим, что эти деньги окупятся. Оплату на несколько траншей в течение несколько лет. Но я не могу говорить о деталях трансфера, иначе нарушу договор. Могу только сказать, что на существенный срок", – приводят слова Бабаева российские СМИ.

21-летний Влашич перешел в ЦСКА из "Эвертона" в конце лета 2018 года на правах аренды. В минувшем сезоне он участвовал в 25 матчах в РПЛ, отметившись 5 голами и 6 ассистами. ЦСКА в сезоне-2018/19 занял четвертое место в турнирной таблице и в следующей кампании примет участие в Лиге Европы.

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