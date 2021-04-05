Руководитель дортмундской "Боруссии" громко высказался о будущем Холанда и Санчо

Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что клуб не собирается продавать английского полузащитника Джейдона Санчо и норвежского нападающего Эрлинга Холанда.

"Мы хотим, чтобы Холанд был счастлив, чтобы он остался и забивал голы за "Боруссию" в следующем сезоне. У нас нет другого плана. Что касается Санчо, то мы обсудим его будущее, если получим особенное предложение", - приводит слова Ватцке Goal.

В нынешнем сезоне 20-летний Холанд провел 32 матча во всех турнирах, забил 33 гола и отдал восемь результативных передач. На счету 21-летнего Санчо 12 забитых мячей и 16 голевых передач в 31 поединке.

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