Руководитель дортмундской "Боруссии" громко высказался о будущем Холанда и Санчо
Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен
Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что клуб не собирается продавать английского полузащитника Джейдона Санчо и норвежского нападающего Эрлинга Холанда.
"Мы хотим, чтобы Холанд был счастлив, чтобы он остался и забивал голы за "Боруссию" в следующем сезоне. У нас нет другого плана. Что касается Санчо, то мы обсудим его будущее, если получим особенное предложение", - приводит слова Ватцке Goal.
В нынешнем сезоне 20-летний Холанд провел 32 матча во всех турнирах, забил 33 гола и отдал восемь результативных передач. На счету 21-летнего Санчо 12 забитых мячей и 16 голевых передач в 31 поединке.
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|32
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|Хоффенхайм
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|Фрайбург
|32
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|Шальке
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|12
|Унион Берлин
|32
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|Аугсбург
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|Фортуна Дюссельдорф
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|32
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