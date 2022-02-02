Руководитель "Фиорентины" назвал причину ухода Влаховича в "Ювентус"

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Руководитель "Фиорентины" назвал причину ухода Влаховича в "Ювентус"

Фото: инстаграм Влаховича\Автор неизвестен

Спортивный директор "Фиорентины" Даниэле Праде рассказал о причинах продажи сербского форварда Душана Влаховича в туринский "Ювентус". 

"Фиалки" выручили за игрока около 80 миллионов евро.

"Тренер знал о ситуации Влаховича и понимал, что невозможно отклонить поступившее предложение. Мы понимаем разочарование и грусть фанатов, но не все зависит от нас.

Часто клубы становятся заложниками агентов и игроков. Ты не можешь отказать. В противном случае можно потерять игрока бесплатно. Но я не хочу говорить об этом, потому что президент уже выступил с заявлением.

Мы надеемся восстановить отношения с фанатами через работу и победы", – сказал Праде.

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