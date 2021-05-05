Руководитель "Интера" раскрыл причину продажи Икарди в ПСЖ
Фото: инстаграм Мауро Икарди/Автор неизвестен
Генеральный директор миланского "Интера" Джузеппе Маротта рассказал, почему клуб продал аргентинского нападающего Мауро Икарди в "Пари Сен-Жермен".
"Продажа Икарди была трудным, но важным решением. От него было в раздевалке слишком много проблем. Решение о продаже Мауро казалось ошибочным, но оно было необходимым и в итоге оправдалось", - приводит слова Маротты Sport Mediaset.
ПСЖ арендовал Икарди летом 2019 года, а через год выкупил трансфер форварда за 50 миллионов евро. В нынешнем сезоне 28-летний аргентинец провел за французский клуб 23 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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