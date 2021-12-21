Руководитель "Интера" рассказал, почему клуб не подписал Месси

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Вице-президент "Интера" Хавьер Дзанетти рассказал, почему итальянский клуб не смог подписать в летнее трансферное окно аргентинского нападающего Лионеля Месси, который в итоге перешел в ПСЖ.

"Никто не ожидал, что Месси покинет "Барселону" прошлым летом. Это был разгар пандемии коронавируса, поэтому "Интер" не мог позволить себе такие огромные инвестиции, иначе будущее клуба оказалось бы под угрозой", - приводит слова Дзанетти Libero.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 15 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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