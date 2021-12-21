Руководитель "Интера" рассказал, почему клуб не подписал Месси
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Вице-президент "Интера" Хавьер Дзанетти рассказал, почему итальянский клуб не смог подписать в летнее трансферное окно аргентинского нападающего Лионеля Месси, который в итоге перешел в ПСЖ.
"Никто не ожидал, что Месси покинет "Барселону" прошлым летом. Это был разгар пандемии коронавируса, поэтому "Интер" не мог позволить себе такие огромные инвестиции, иначе будущее клуба оказалось бы под угрозой", - приводит слова Дзанетти Libero.
В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 15 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|26
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|Аталанта
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|Наполи
|26
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|Милан
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|Хеллас Верона
|26
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|Болонья
|26
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|Кальяри
|26
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|12
|Сассуоло
|26
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|27
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|Удинезе
|26
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|26
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|16
|Сампдория
|26
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|17
|Дженоа
|26
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|18
|Лечче
|27
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|19
|СПАЛ
|26
|18
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|Брешия
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