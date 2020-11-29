Руководитель "Интера "высказался о будущем Эриксена
Генеральный директор миланского "Интера" Джузеппе Маротта сообщил, что клуб может продать датского полузащитника Кристиана Эриксена в зимнее трансферное окно.
"Если до января Эриксен будет все так же редко выходить на поле, то он может сам запросить трансфер. В этом случае нам нужно будет расстаться без претензий.
В январе мы воспользовались моментом и приобрели Эриксена за 20 миллионов евро, так как он является хорошим футболистом. Безусловно, мы ожидали, что у него могут возникнуть сложности в новом клубе, так как тренер подбирает игроков исходя из своего видения.
Кто можем заменить Эриксена? Мы всегда ищем варианты, но подобрать таковые нелегко", - приводит слова Маротты Sky Sports.
В нынешнем сезоне 28-летний Эриксен провел за "Интер" девять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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