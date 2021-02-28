Руководитель "Крыльев Советов" подписал контракт сам с собой (фото)

Спортивный директор самарских "Крыльев Советов" Сергей Корниленко подписал контракт сам с собой в качестве футболиста. Он примет участие в одном из домашних матчей до конца сезона. Этот матч станет последним в его карьере.

"Спортивный директор Сергей Корниленко подписал последнего новичка нашей команды в это трансферное окно. Им стал известный белорусский форвард, ранее уже выступавший за наш клуб", – говорится в официальном Twitter клуба.

37-летний Корниенко выступал за "Крылья Советов" с 2011 по 2019 годы. Ранее он играл за "Локомотив-96" (Витебск), "Динамо-Юни" (Минск), "Динамо" (Минск), "Динамо" (Киев), "Днепр", "Томь", "Зенит", "Рубин" и "Блэкпул".

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