Руководитель "Локомотива": "О ситуации с Мурило расскажу, когда завершим трансферную кампанию"

Теги локомотив москвамурило серкейравасилий кикнадзеюрий семин

Руководитель "Локомотива": "О ситуации с Мурило расскажу, когда завершим трансферную кампанию"
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал ситуацию с новичком команды бразильским защитником Мурило Серкейрой, которого главный тренер Юрий Семин не взял на предсезонный сбор в Австрию.

"Сейчас идет трансферная кампания. Как только мы завершим, все расскажу. Пока без комментариев", – приводят слова Кикнадзе российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Локомотив" купил 22-летнего Мурило у "Крузейро" за 2,5 миллиона евро. Футболист подписал с "железнодорожниками" пятилетний контракт.

В прошлом сезоне московский клуб занял второе место в чемпионате России и завоевал прямую путевку в групповой турнир Лиги Чемпионов.

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