Руководитель "Милана" объяснил, почему клуб решил выступать в Суперлиге

Фото: твиттер Gazzetta Milan/Автор неизвестен

Генеральный директор "Милана" Иван Газидис поделился мнением о создании Европейской Суперлиги.

"Мы уверены, что новый турнир завладеет вниманием миллиардов болельщиков по всему миру. Мы верим, что он станет новым захватывающим этапом развития футбола. Суперлига поможет всей футбольной пирамиде благодаря финансовым вложениям. Но Серия А останется самым главным турниром, в котором мы будем играть по выходным в Италии. "Милан" будет горд продолжить играть в чемпионате Италии", – написал Газидис в письме, отправленном спонсорам и партнерам "Милана".

Напомним, что в Суперлигу также вошли "Реал", "Барселона", "Атлетико" (все - Испания), "Ювентус", "Интер" (оба - Италия), "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Челси" и "Манчестер Сити" (все - Англия). Старт турнира запланирован на август 2021 года.

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