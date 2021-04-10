Руководитель "Милана" высказался о будущем Ибрагимовича в клубе

Фото: инстаграм Златана Ибрагимовича

Директор "Милана" Паоло Мальдини сообщил, что клуб практически договорился о продлении контракта со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем.

"Мы очень близки к договоренности со Златаном. Осталось согласовать последние детали", - приводит слова Мальдини Sky Sport Italia.

Ожидается, что клуб и футболист подпишут соглашение, которое будет действовать до лета 2022 года. Нынешний контракт форварда истекает ближайшим летом.

В этом сезоне 39-летний Ибрагимович провел за "Милан" 24 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал две результативные передачи.

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